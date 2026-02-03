РФС оставил в силе отстранение Писарского

Об этом говорится в протоколе, вынесенном после заседания апелляционного комитета РФС. В документе отмечается, что жалоба Писарского на решение комитета РФС по этике не удовлетворена.
Напомним, в июле 2025 года на футболиста был наложен четырехлетний запрет на осуществление футбольной деятельности. В октябре Писарскому увеличили срок дисквалификации на четыре месяца из-за дела о ставках.
Нападающий подозревался в манипулировании итогом стыкового матча "Сочи" с "Пари НН", который состоялся 28 мая. Победителем встречи со счетом 2:1 оказалась нижегородская команда. На тот момент Писарский играл в составе "Сочи" на правах аренды, но принадлежал "Крыльям Советов". Во время матча он был наказан красной карточкой. В июле самарский футбольный клуб расторг трудовое соглашение с форвардом.
Фото: ФК "Крылья Советов"