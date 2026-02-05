"Краснодар" ведет переговоры по трансферу защитника "Ростова" - источник

По данным источника, "Краснодар" ведет переговоры по трансферу защитника Ильи Вахании. Подчеркивается, что общение между клубами находится в активной стадии.
Вахания - воспитанник Академии петербургского "Зенита". Он выступает за ростовский клуб с лета 2023 года. Контракт 25-летнего игрока действует до июня 2028 года. В нынешнем сезоне футболист провел за желто-синих 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
Игрок ростовчан может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Ростов"