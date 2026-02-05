Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Краснодар" ведет переговоры по трансферу защитника "Ростова" - источник

Игрок ростовчан может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Ростов"
По данным источника, "Краснодар" ведет переговоры по трансферу защитника Ильи Вахании. Подчеркивается, что общение между клубами находится в активной стадии.

Вахания - воспитанник Академии петербургского "Зенита". Он выступает за ростовский клуб с лета 2023 года. Контракт 25-летнего игрока действует до июня 2028 года. В нынешнем сезоне футболист провел за желто-синих 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"

