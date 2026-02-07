Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

"Это спортивное чудо!" Глеб - о голе голкипера в ворота "Реала"

Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб высказался о голе голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина в ворота "Реала" в Лиге чемпионов.
Фото: Лига чемпионов УЕФА
По словам Глеба, гол Трубина в ворота "Реала" - это спортивное чудо - и в этом не заслуга Моуринью, а так просто сошлись звезды.

- Это спортивное чудо! Кто-то может сказать, чудеса творит Жозе Моуринью, но я считаю, просто звезды так сошлись.
Последние минуты, штрафной, великолепная подача и гол вратаря. За это мы и любим футбол, - цитирует Глеба "РБ Спорт".

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА португальская "Бенфика" одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 4:2. Четвертый гол португальской команды забил украинский голкипер Анатолий Трубин. Благодаря этому его команда прошла в 1/16 турнира, обойдя в таблице французский "Марсель". На стадии 1/16 финала "орлам" предстоит вновь сыграть со "сливочными".

