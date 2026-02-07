"Это спортивное чудо!" Глеб - о голе голкипера в ворота "Реала"

- Это спортивное чудо! Кто-то может сказать, чудеса творит Жозе Моуринью, но я считаю, просто звезды так сошлись.Последние минуты, штрафной, великолепная подача и гол вратаря. За это мы и любим футбол, - цитирует Глеба "РБ Спорт".
В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА португальская "Бенфика" одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 4:2. Четвертый гол португальской команды забил украинский голкипер Анатолий Трубин. Благодаря этому его команда прошла в 1/16 турнира, обойдя в таблице французский "Марсель". На стадии 1/16 финала "орлам" предстоит вновь сыграть со "сливочными".