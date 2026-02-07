Форвард "Краснодара" высказался о травме Кордобы

- Мой гол? Я нападающий. Это моя работа — чувствовать момент и быть в нужном месте.
Что касается Джона Кордобы, то он для нас очень важный игрок. С нетерпением ждём его возвращения, - приводит слова Кобнана "РБ Спорт".
Вчера, 6 февраля, "Краснодар" одержал победу над петербургским "Зенитом" во втором туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 3:0, автором одного из забитых мячей стал Мозес Кобнан.
Джон Кордоба не принимал участия в матчах товарищеского турнира из-за повреждения. Колумбийский нападающий рассказал, что должен вернуться в строй к середине февраля.