Гендиректор "Динамо" оценил победу команды над "Краснодаром"

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал минимальную победу команды в 3 туре Зимнего кубка РПЛ над "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо" Москва
Пивоваров считает, что бело-голубые победили заслуженно.

"Мне не показалось, что футбол был слишком жестким. Понятно, что интенсивность отличается от официальных матчей.

Победа заслуженная. В этом году мы впервые победили в основное время", — сказал Пивоваров в беседе с "Чемпионатом".

Единственный мяч в составе "Динамо" забил марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб (86'). По итогам Зимнего кубка РПЛ динамовцы с 5 очками финишировали на втором месте. ЦСКА набрал такое же количество баллов, но занял первое место и выиграл Зимний кубок благодаря тому, что забил больше мячей, чем "Динамо" — 5 против 3.

