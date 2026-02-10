Гендиректор "Динамо" оценил победу команды над "Краснодаром"

"Мне не показалось, что футбол был слишком жестким. Понятно, что интенсивность отличается от официальных матчей.
Победа заслуженная. В этом году мы впервые победили в основное время", — сказал Пивоваров в беседе с "Чемпионатом".
Единственный мяч в составе "Динамо" забил марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб (86'). По итогам Зимнего кубка РПЛ динамовцы с 5 очками финишировали на втором месте. ЦСКА набрал такое же количество баллов, но занял первое место и выиграл Зимний кубок благодаря тому, что забил больше мячей, чем "Динамо" — 5 против 3.