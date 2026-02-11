"Талантливый парень". Агент Барбоза рассказал, что в Италии и Португалии следят за игроком ЦСКА

"Глебов - талантливый парень. Я слышал, что в Италии и Португалии следят за ним. Возможно, у него большое будущее. Он еще молодой", - цитирует Барбозу "Матч ТВ".
20-летний Кирилл Глебов является воспитанником Академии москоского ЦСКА. Действующее трудовое соглашение крайнего нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.
В текущем сезоне вингер провел 23 матча за "армейцев" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в 8 миллионов евро.