Агент Батракова заявил о готовности игрока к Европе

- На мой скромный взгляд, Алексей все-таки уже состоялся как игрок в нашем чемпионате. И мне кажется, вполне по окончании чемпионата уже можно пробовать силы на более высоком уровне, - приводит слова агента "Матч ТВ".
Батраков второй сезон подряд является лучшим бомбардиром "Локомотива". Московский клуб на момент зимней паузы занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в копилке.
В текущем сезоне Батраков провёл 23 матча во всех соревнованиях, в которых забил 15 мячей и оформил шесть ассистов на своих партнёров.