"Реал" объявил о выходе из проекта Суперлиги

Соответствующее заявление опубликовано клубом.
В сообщении отмечается, что достигнута принципиальная договорённость с УЕФА и Ассоциацией клубов Европы (ECA). В "Реале" подчеркнули, что решение принято с учётом интересов развития европейского клубного футбола.
Ранее, 7 февраля, о выходе из проекта сообщила "Барселона". После этого мадридцы оставались последним официально подтверждённым участником инициативы.
Проект Суперлиги был представлен в 2021 году и сразу вызвал широкий резонанс. ФИФА, УЕФА и национальные федерации выступили с жёсткой критикой, предупредив клубы о возможных санкциях. В течение нескольких дней участие в турнире приостановили все английские команды, позже из проекта вышли и другие клубы.
"Реал" официально объявил о прекращении участия в проекте Европейской Суперлиги.
Фото: ФК "Реал Мадрид"