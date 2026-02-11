"Реал" объявил о выходе из проекта Суперлиги

"Реал" официально объявил о прекращении участия в проекте Европейской Суперлиги.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Соответствующее заявление опубликовано клубом.



В сообщении отмечается, что достигнута принципиальная договорённость с УЕФА и Ассоциацией клубов Европы (ECA). В "Реале" подчеркнули, что решение принято с учётом интересов развития европейского клубного футбола.



Ранее, 7 февраля, о выходе из проекта сообщила "Барселона". После этого мадридцы оставались последним официально подтверждённым участником инициативы.



Проект Суперлиги был представлен в 2021 году и сразу вызвал широкий резонанс. ФИФА, УЕФА и национальные федерации выступили с жёсткой критикой, предупредив клубы о возможных санкциях. В течение нескольких дней участие в турнире приостановили все английские команды, позже из проекта вышли и другие клубы.