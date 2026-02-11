Тюкавин признался в особом отношении к матчам со "Спартаком"

- На матчи со "Спартаком" у команды будет тройной настрой? Спросите у ребят. У меня на "Спартак" всегда особенный настрой, - передаёт футболиста московской команды "Матч ТВ".
В текущем сезоне "Динамо" и "Спартак" уже дважды пересекались в рамках Премьер-лиги - обе встречи завершились вничью со счётом 2:2 и 1:1. Следующий матч между командами состоится 5 марта в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Добавим, что "Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке в чемпионате России. РПЛ для команды возобновится 1 марта матчем против "Крыльев Советов".