Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

Тюкавин признался в особом отношении к матчам со "Спартаком"

Игрок столичного "Динамо" Константин Тюкавин поделился ожиданиями от матчей против "Спартака" и признался, что такие встречи для него имеют особое значение.
Фото: ФК "Динамо"
Форвард отметил, что лично для него противостояние с "красно-белыми" всегда стоит особняком.

- На матчи со "Спартаком" у команды будет тройной настрой? Спросите у ребят. У меня на "Спартак" всегда особенный настрой, - передаёт футболиста московской команды "Матч ТВ".

В текущем сезоне "Динамо" и "Спартак" уже дважды пересекались в рамках Премьер-лиги - обе встречи завершились вничью со счётом 2:2 и 1:1. Следующий матч между командами состоится 5 марта в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Добавим, что "Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке в чемпионате России. РПЛ для команды возобновится 1 марта матчем против "Крыльев Советов".

