Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
НавбахорНе начат
Сочи
16:00
Динамо МхНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

Полузащитник ЦСКА Глебов рассказал о своей цели на оставшуюся часть сезона

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей цели на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Глебова, до конца сезона он хочет набрать десять результативных действий.

- Цель — набрать больше 10 голевых действий за сезон. Хочу всегда быть лучше, но начинать надо с малого, и не бросаться словами, что хочу 15 забить.

Надеюсь, в следующем сезоне выйду на новую планку по голевым действиям, - приводит слова Глебова "Советский Спорт".

В нынешнем сезоне Кирилл Глебов вышел на поле в составе ЦСКА в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 6+3 по системе "гол+пас". Контракт 20-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что после 18 сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе. Команда Фабио Челестини сыграет с "Краснодаром" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

