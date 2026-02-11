Полузащитник ЦСКА Глебов рассказал о своей цели на оставшуюся часть сезона

- Цель — набрать больше 10 голевых действий за сезон. Хочу всегда быть лучше, но начинать надо с малого, и не бросаться словами, что хочу 15 забить.
Надеюсь, в следующем сезоне выйду на новую планку по голевым действиям, - приводит слова Глебова "Советский Спорт".
В нынешнем сезоне Кирилл Глебов вышел на поле в составе ЦСКА в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 6+3 по системе "гол+пас". Контракт 20-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Напомним, что после 18 сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе. Команда Фабио Челестини сыграет с "Краснодаром" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.