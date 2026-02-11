Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
НавбахорНе начат
Сочи
16:00
Динамо МхНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

Наумов оценил переход Боселли в "Краснодар"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о переходе Хуана Боселли в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
Наумов считает, что Боселли поможет "Краснодару", потому что он техничный футболист и может вести игру.

- Хорошее приобретение. Боселли — сильный футболист. "Краснодар" знает, что делает. Он поможет команде.

Думаю, он там не затеряется. Боселли очень техничен, может вести игру, у него хорошо поставлен удар, много забивает, - цитирует Наумова "Матч ТВ".

Вчера, 11 февраля, "Краснодар" объявил о переходе Хуана Боселли из "Пари НН". Ориентировочная сумма трансфера - 60 миллионов рублей, уругваец заключил контракт с южанами до конца сезона-2027/28. В нынешнем сезоне Боселли вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и отметился десятью забитыми мячами.

По итогам 18 сыгранных туров нижегородцы занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 14 набранными очками в своем активе. "Краснодар" возглавляет таблицу с 40 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится