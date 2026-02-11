Наумов оценил переход Боселли в "Краснодар"

- Хорошее приобретение. Боселли — сильный футболист. "Краснодар" знает, что делает. Он поможет команде.
Думаю, он там не затеряется. Боселли очень техничен, может вести игру, у него хорошо поставлен удар, много забивает, - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Вчера, 11 февраля, "Краснодар" объявил о переходе Хуана Боселли из "Пари НН". Ориентировочная сумма трансфера - 60 миллионов рублей, уругваец заключил контракт с южанами до конца сезона-2027/28. В нынешнем сезоне Боселли вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и отметился десятью забитыми мячами.
По итогам 18 сыгранных туров нижегородцы занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 14 набранными очками в своем активе. "Краснодар" возглавляет таблицу с 40 баллами.