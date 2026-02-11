Футболист ЦСКА оценил игру Гонду

- Сразу видно, что это качественный игрок. Самое крутое – то, как он нацелен на ворота, цепляется за мячи.
У него большие габариты, которыми он шикарно пользуется. Конечно, первое время ему тяжело – нет рядом друзей, адаптируется, но всё равно показывает уровень, - цитирует Глебова "Советский Спорт".
Лусиано Гонду перешел в ЦСКА в рамках сделки по обмену Игоря Дивеева в петербургский "Зенит". Аргентинский форвард заключил с московским клубом контракт до лета 2030 года. Всего нападающий провел за "Зенит" во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи.
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла.