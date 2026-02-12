В ЦСКА ответили, когда новички Козлов и Рейс присоединятся к команде

Фото: телеграм-канал Кирилла Брейдо

"Даня уже сегодня переезжает в наш отель и будет делать индивидуальную работу накануне старта третьего сбора. А 14 февраля мы вылетаем в Дубай на заключительный этап подготовки. И на этом рейсе с командой будет уже и Матеус", - сказал Брейдо.