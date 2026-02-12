В ЦСКА ответили, когда новички Козлов и Рейс присоединятся к команде

"Даня уже сегодня переезжает в наш отель и будет делать индивидуальную работу накануне старта третьего сбора. А 14 февраля мы вылетаем в Дубай на заключительный этап подготовки. И на этом рейсе с командой будет уже и Матеус", - сказал Брейдо.
Сегодня, 12 февраля, состав московского ЦСКА пополнили сразу два футболиста. "Армейцы" приобрели 21-летнего атакующего полузащитника "Краснодара" Данилу Козлова и подписали с ним контракт до лета 2029 года, который включает опцию продления еще на один сезон.
Также в стан красно-синих перебрался защитник "Спортинга" Матеус Рейс, который подписал контракт с российским клубом до июня 2029-го.
Источник: "Матч ТВ"