В ЦСКА ответили, когда новички Козлов и Рейс присоединятся к команде

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда хавбек Данила Козлов и защитник Матеус Рейс присоединятся к "армейцам".
Фото: телеграм-канал Кирилла Брейдо
"Даня уже сегодня переезжает в наш отель и будет делать индивидуальную работу накануне старта третьего сбора. А 14 февраля мы вылетаем в Дубай на заключительный этап подготовки. И на этом рейсе с командой будет уже и Матеус", - сказал Брейдо.

Сегодня, 12 февраля, состав московского ЦСКА пополнили сразу два футболиста. "Армейцы" приобрели 21-летнего атакующего полузащитника "Краснодара" Данилу Козлова и подписали с ним контракт до лета 2029 года, который включает опцию продления еще на один сезон.

Также в стан красно-синих перебрался защитник "Спортинга" Матеус Рейс, который подписал контракт с российским клубом до июня 2029-го.

Источник: "Матч ТВ"

