Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Осинькин прокомментировал возможные переходы Николсона и Фуртадо в "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин отреагировал на слухи о возможном переходе в клуб экс-форварда "Спартака" Шамара Николсона и нападающего "Краснодара" Густаво Фуртадо.
Фото: ФК "Сочи"
"То что пока нет новичков - это проблема.

Все телеграм-каналы пишут про Шамара Николсона и Фуртадо? Читаем телеграм-каналы. Команда обязательно нуждается в усилении", - цитирует Осинькина "Чемпионат".

"Сочи" финишировал на последнем 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части текущего сезона. Команда Игоря Осинькина набрала 9 очков в 18 сыгранных турах и на пять баллов отстает на данный момент от зоны стыковых матчей.

1 марта сочинцы возобновят чемпиона после зимней пазуы домашней игрой 19-го тура против московского "Спартака".

