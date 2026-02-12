Осинькин прокомментировал возможные переходы Николсона и Фуртадо в "Сочи"

"То что пока нет новичков - это проблема.
Все телеграм-каналы пишут про Шамара Николсона и Фуртадо? Читаем телеграм-каналы. Команда обязательно нуждается в усилении", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
"Сочи" финишировал на последнем 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части текущего сезона. Команда Игоря Осинькина набрала 9 очков в 18 сыгранных турах и на пять баллов отстает на данный момент от зоны стыковых матчей.
1 марта сочинцы возобновят чемпиона после зимней пазуы домашней игрой 19-го тура против московского "Спартака".