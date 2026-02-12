"Грустно". Футболист "Краснодара" прокомментировал уход Козлова в ЦСКА

"От новости об уходе Дани Козлова в ЦСКА грустно. Но в тот же момент я понимаю, что он хочет играть. И грустно, и очень сильно радостно за него.
Мы в в команде с ним были близки на сто процентов, всегда вместе ходили - как одно целое", - сказал Кривцов.
Данила Козлов перебрался в "Краснодар" летом 2024 года, перейдя из калининградской "Балтики". В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник провел за "быков" 124 минуты в 10 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. В 8 играх Кубка России хавбек забил пять мячей и сделал четыре голевых паса.
Напомним, сегодня, 12 февраля, Козлов стал игроком ЦСКА.
Источник: "Чемпионат"