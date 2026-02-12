Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

"Грустно". Футболист "Краснодара" прокомментировал уход Козлова в ЦСКА

Хавбек "Краснодара" Никита Кривцов отреагировал на трансфер в столичный ЦСКА одноклубника Данилы Козлова.
Фото: ФК "Краснодар"
"От новости об уходе Дани Козлова в ЦСКА грустно. Но в тот же момент я понимаю, что он хочет играть. И грустно, и очень сильно радостно за него.

Мы в в команде с ним были близки на сто процентов, всегда вместе ходили - как одно целое", - сказал Кривцов.

Данила Козлов перебрался в "Краснодар" летом 2024 года, перейдя из калининградской "Балтики". В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник провел за "быков" 124 минуты в 10 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. В 8 играх Кубка России хавбек забил пять мячей и сделал четыре голевых паса.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Козлов стал игроком ЦСКА.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится