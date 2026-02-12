Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Экс-игрок "Рубина" и "Краснодара" вошел в тренерский штаб Ролана Гусева - "СЭ"

Тренерский штаб Ролана Гусева пополнил еще один специалист.
Фото: ФК "Динамо-2"
По информации источника, тренер по физподготовке Андрей Горбанец вошел в штаб Ролана Гусева в "Динамо".

В течение последних полутора лет 40-летний специалист трудился в "Динамо-2". В то же время тренер по физической подготовке Иван Карандашов перешел из основной команды во вторую.

Напомним, ранее Горбанец играл в чемпионате России за казанский "Рубин", "Краснодар" и ряд других клубов.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится