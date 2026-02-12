По информации источника, тренер по физподготовке Андрей Горбанец вошел в штаб Ролана Гусева в "Динамо".
В течение последних полутора лет 40-летний специалист трудился в "Динамо-2". В то же время тренер по физической подготовке Иван Карандашов перешел из основной команды во вторую.
Напомним, ранее Горбанец играл в чемпионате России за казанский "Рубин", "Краснодар" и ряд других клубов.
Источник: "СЭ"
Экс-игрок "Рубина" и "Краснодара" вошел в тренерский штаб Ролана Гусева - "СЭ"
Тренерский штаб Ролана Гусева пополнил еще один специалист.
Фото: ФК "Динамо-2"