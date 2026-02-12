Матчи Скрыть

"Пари НН" может арендовать нападающего "Ахмата"

Игрок грозненцев может уйти в аренду.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации источника, "Пари НН" ведет активные переговоры с "Ахмате" об аренде с правом выкупа нападающего Брайана Мансильи.

Сообщается, что грозненский клуб готов расстаться с игроком за приблизительно ту же сумму, которую потратили на его покупку - около 2 млн евро.

Мансилья перешел в "Ахмат" летом прошлого года из "Оренбурга". Контракт 28-летнего аргентинца действует до июня 2028-го. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за команду в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

Источник: "Чемпионат"

