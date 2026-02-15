"1,5 миллиона за Козлова - это всё сказки". Гришин объяснил трансфер новичка ЦСКА

"Про цену, которую заплатил ЦСКА за Козлова, не слушайте. Это всё сказки. За 1–1,5 миллиона не отдают такого футболиста. Я так понял, там произошла схема с одним агентом. "Краснодар" отдал игрока армейцам, чтобы у них играл Вахания", - сказал Гришин "Чемпионату".
Данила Козлов перешел в московский ЦСКА 12 февраля 2026 года. Контракт с российским футболистом рассчитан до конца июня 2029 года.
Илья Вахания выступает за "Ростов". В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро. Ранее в СМИ сообщалось, что Вахания перейдет в "Краснодар" в летнее трансферное окно.