Новичок "Ахмата": никогда не видел снега, но меня это не пугает

- Я первый раз еду в Россию и до сих пор никогда не видел снега. Но меня это совсем не пугает.
Уверен, что к снегу и холоду я тоже быстро привыкну. Буду постепенно осваиваться и в игровом, и в бытовом плане, - цитирует Валойса "Чемпионат".
Йошан Валойс перешел в грозненский "Ахмат" из колумбийского клуба "Депортиво Пасто" в зимнее трансферное окно за 1 миллион евро и подписал контракт до лета 2029 года. За колумбийский клуб форвард провел 20 матчей во всех турнирах и отметился десятью забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего колумбийца в 900 тысяч евро.