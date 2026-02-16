Журналист L'Equipe: Сафонов сейчас — номер один в Париже

Французский журналист L’Equipe Эмери Персо высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче с "Ренном" (1:3).

- Это точно не история про провал российского вратаря. И если Луис Энрике снова сменит голкипера только из-за этих трех пропущенных мячей, это будет неправильный сигнал для команды.