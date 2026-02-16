Матчи Скрыть

Журналист L'Equipe: Сафонов сейчас — номер один в Париже

Французский журналист L’Equipe Эмери Персо высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче с "Ренном" (1:3).
Фото: Global Look Press
По словам Персо, Сафонов не виноват в поражении парижан и должен оставаться основным голкипером "ПСЖ".

- Это точно не история про провал российского вратаря. И если Луис Энрике снова сменит голкипера только из-за этих трех пропущенных мячей, это будет неправильный сигнал для команды.

На мой взгляд, Сафонов сейчас — номер один в Париже и именно он сыграет против "Монако" в Лиге чемпионов, - цитирует Персо Sport24.

В 22 туре французского чемпионата "ПСЖ" уступил "Ренну" со счетом 1:3, российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил три мяча.

Всего в текущем сезоне Сафонов провел за французский клуб во всех турнирах 8 матчей, пропустил 8 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в трех встречах. Контракт 26-летнего российского голкипера с парижанами рассчитан до лета 2029 года.

