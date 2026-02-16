Журналист L'Equipe: Сафонов сейчас — номер один в Париже

- Это точно не история про провал российского вратаря. И если Луис Энрике снова сменит голкипера только из-за этих трех пропущенных мячей, это будет неправильный сигнал для команды.
На мой взгляд, Сафонов сейчас — номер один в Париже и именно он сыграет против "Монако" в Лиге чемпионов, - цитирует Персо Sport24.
В 22 туре французского чемпионата "ПСЖ" уступил "Ренну" со счетом 1:3, российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил три мяча.
Всего в текущем сезоне Сафонов провел за французский клуб во всех турнирах 8 матчей, пропустил 8 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в трех встречах. Контракт 26-летнего российского голкипера с парижанами рассчитан до лета 2029 года.