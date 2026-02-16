Футболист "Балтики" в двух словах охарактеризовал Андрея Талалаева

- В чём феномен Талалаева? Максималист, манипулятор — в лучшем смысле.
Человек не умеет проигрывать. Это хорошо? В спорте — естественно, - приводит слова Филина "Чемпионат".
Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2025 года, по итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в РПЛ.
После 18 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. После зимней паузы команда Талалаева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".