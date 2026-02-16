Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
15:45
УралНе начат
Динамо
18:15
УралНе начат

Футболист "Балтики" в двух словах охарактеризовал Андрея Талалаева

Защитник "Балтики" Александр Филин охарактеризовал Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Филина, Талалаев - максималист и манипулятор.

- В чём феномен Талалаева? Максималист, манипулятор — в лучшем смысле.

Человек не умеет проигрывать. Это хорошо? В спорте — естественно, - приводит слова Филина "Чемпионат".

Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2025 года, по итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в РПЛ.

После 18 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. После зимней паузы команда Талалаева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится