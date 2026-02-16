Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
15:45
УралНе начат
Динамо
18:15
УралНе начат

Тарпищев: лидером "Спартака" должен быть кто-то вроде Джикии - пока такого не вижу

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Тарпищева, успех "Спартака" будет зависеть от того, сможет ли новый тренер найти общий язык с командой.

- Я этого тренера не знаю, поэтому судить сложно. Всё будет зависеть от того, как он найдет контакт внутри команды. Потому что очень много легионеров.
Думаю, что лидером внутри команды должен быть кто-то из наших. Такой же, как, например, Джикия. Но пока я не вижу такого, - цитирует Тарпищева "Матч ТВ".

В ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карседо - ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.

После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

