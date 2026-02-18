Колыванов ответил, станет ли Кисляк капитаном ЦСКА

"Вряд ли Кисляк станет капитаном ЦСКА, если в команде есть Игорь Акинфеев.У него есть все шансы для того, чтобы расти, прогрессировать и стать одним из лидеров армейцев. Если Матвей будет продолжать играть так, как сейчас, то предложения из Европы появятся. Вероятнее всего, Кисляк уедет играть в Европу", - сказал Колыванов "РБ Спорт".
Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.