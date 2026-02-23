Матчи Скрыть

Данни назвал лучшего форварда "Зенита" за последние 10 лет

Бывший игрок "Зенита" Мигель Данни назвал лучшего нападающего команды за последние 10 лет.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюба - лучший форвард "Зенита" за последние 10 лет. После его ухода в клубе не было нападающего, который превзошёл бы результаты Артёма", - сказал Данни "Советскому спорту".

Артем Дзюба выступал в составе петербургского "Зенита" с июня 2015 года по август 2022 года. Всего в составе клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми российский футболист стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также двукратным обладателем Кубка России.

