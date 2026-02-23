Матчи Скрыть

Колыванов: матч между Россией и Италией вполне возможно организовать

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном матче сборных России и Италии.
Игорь Колыванов заявил, что шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и Италии не нулевые.

"Шансы на проведение матча России и Италии в 2026 году не нулевые. Его вполне возможно организовать, Тотти же приезжал к нам недавно.
Но Италия - не топ-команда. Ей тоже надо повышать своё мастерство. Игра со сборной России поможет в этом", - сказал Колыванов Metaratings.

На данный момент национальная команда Италии располагается на 13-м месте в рейтинге ФИФА, подопечные Валерия Карпина занимают 36-ю строчку.

Напомним, сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

