Колыванов: матч между Россией и Италией вполне возможно организовать

"Шансы на проведение матча России и Италии в 2026 году не нулевые. Его вполне возможно организовать, Тотти же приезжал к нам недавно.Но Италия - не топ-команда. Ей тоже надо повышать своё мастерство. Игра со сборной России поможет в этом", - сказал Колыванов Metaratings.
На данный момент национальная команда Италии располагается на 13-м месте в рейтинге ФИФА, подопечные Валерия Карпина занимают 36-ю строчку.
Напомним, сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.