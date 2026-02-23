Голами за московскую команду отметились нападающие Антон Заболотный и Манфред Угальде.
Товарищеские матчи
Голы: Заболотный, 48, Угальде, 78 - Жаксылыков, 40.
"Спартак": Максименко (Довбня, 46), Ву (Джику, 46), Литвинов, Дмитриев (Рябчук, 44), Саусь, Зобнин, Жедсон (Умяров, 46), Массалыга (Барко, 46), Бонгонда, Гарсия, Заболотный.
"Елимай": Стойкович, Ндреца, Беланчич, Габриэл, Аширбек, Тюлюбай, Оразов, Илич, Жаксылыков, Плакка, Свиридов.
Гол Заболотного помог "Спартаку" одержать волевую победу над "Елимаем"
Товарищеский матч "Спартака" и "Елимая" завершился со счетом 2:1 в пользу московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"