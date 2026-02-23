Орлов объяснил, почему "Зенит" редко использует молодёжь

Геннадий Орлов объяснил, почему в "Зените" не делают ставку на большое количество молодых игроков в матчах чемпионата.

Фото: ФК "Зенит"

Возможно же, чемпион выйдет в Лигу чемпионов. Вот здесь будет играть тот, кто лучше. На возраст не смотрят. Играет тот, кто лучше, - поделился комментатор эфире "Радио Зенит ".

По мнению известного комментатора, в условиях борьбы за титул тренерский штаб ориентируется прежде всего на текущую готовность футболистов.- Молодёжь - это хорошо, когда нет никаких задач турнирных. А когда идёт борьба за медали, за титул чемпиона…После 18 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 19-м туре РПЛ клуб с берегов Невы на своём поле примет "Балтику", поединок состоится 27 февраля.