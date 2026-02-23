Дисквалифицированный игрок "Бенфики" намерен подать в суд на Мбаппе и Винисиуса - источник

Ситуация связана с расследованием возможных расистских оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.
По информации El Chiringuito, аргентинский хавбек рассматривает возможность подачи жалоб в УЕФА, ФИФА и судебные органы Португалии. Поводом стали обвинения со стороны игроков мадридского клуба, включая Винисиуса и Килиана Мбаппе, которые поддержали версию о расистском оскорблении.
Ранее УЕФА временно отстранил футболиста и продолжает расследование инцидента.
Игрок "Бенфики" Джанлука Престианни намерен оспорить обвинения, возникшие после эпизода в матче плей-офф Лиги чемпионов против "Реала".
Фото: Getty Images