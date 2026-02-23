Матчи Скрыть

Экс-форвард "Динамо" призвал не критиковать Захаряна

Кирилл Панченко поддержал полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна после волны критики со стороны болельщиков.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Бывший форвард московского "Динамо" подчеркнул, что одному неудачному эпизоду не стоит придавать чрезмерное значение.

Ранее фанаты испанского клуба в соцсетях резко отреагировали на нереализованный момент россиянина в матче 25-го тура Ла Лиги против "Овьедо" (3:3).

- Арсен – профессионал своего дела. Если вы говорите про тот момент, где он не забил, то мне кажется, что каждый игрок имеет право на ошибку.

Осуждать его и говорить какие-то неприятные вещи в его адрес не совсем правильно, - цитирует Панченко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 17 матчей за испанский клуб и отметился одним забитым мячом.

