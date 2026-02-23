Экс-форвард "Динамо" призвал не критиковать Захаряна

Ранее фанаты испанского клуба в соцсетях резко отреагировали на нереализованный момент россиянина в матче 25-го тура Ла Лиги против "Овьедо" (3:3).
- Арсен – профессионал своего дела. Если вы говорите про тот момент, где он не забил, то мне кажется, что каждый игрок имеет право на ошибку.
Осуждать его и говорить какие-то неприятные вещи в его адрес не совсем правильно, - цитирует Панченко Metaratings.ru.
В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 17 матчей за испанский клуб и отметился одним забитым мячом.