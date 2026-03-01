Матч "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта

Матч 19-го тура РПЛ между " Спартаком " и "Сочи" перенесен на второе марта.

Фото: ФК "Сочи"

Об этом сообщает корреспондент Rusfootball.info.



Ранее пресс-служба РПЛ сообщила о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА. Матч должен был состояться в 17:30 по московскому времени.

