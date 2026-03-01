Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Стали известны дата и время перенесённого матча "Спартака" и "Сочи" - источник
РПЛ сделала официальное заявление по переносу матча "Сочи" - "Спартак"
12
"Ахмат" - ЦСКА: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ
1
Матч "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта
31
В РПЛ высказались о матче "Сочи" - "Спартак": есть три сценария развития событий
5
Главные новости
Матчи
14
Скрыть
Сегодня (6)
Завтра (1)
Вчера (7)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Динамо
4 - 0
4
0
Крылья Советов
Завершен
Сочи
Перенесён
Спартак
Ахмат
1 - 0
1
0
ЦСКА
1 тайм
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Енисей
1 - 1
1
1
Волга Ул
Завершен
Чайка
1 - 3
1
3
СКА-Хабаровск
Завершен
Черноморец
0 - 2
0
2
Торпедо
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Оренбург
2 - 0
2
0
Акрон
Завершен
Краснодар
2 - 1
2
1
Ростов
Завершен
Локомотив
2 - 1
2
1
Нижний Новгород
Завершен
Динамо Мх
2 - 1
2
1
Рубин
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сокол
0 - 1
0
1
Челябинск
Завершен
Спартак Кострома
1 - 1
1
1
Ротор
Завершен
Нефтехимик
2 - 0
2
0
Уфа
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Родина
19:30
Шинник
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Балтика
Спартак
Динамо
Рубин
Ахмат
Акрон
Ростов
Динамо Махачкала
Крылья Советов
Оренбург
Нижний Новгород
Сочи
Матч "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта
Сегодня, 17:34
Матч 19-го тура РПЛ между "
Спартаком
" и "Сочи" перенесен на второе марта.
Фото: ФК "Сочи"
Об этом сообщает корреспондент
Rusfootball.info
.
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА. Матч должен был состояться в 17:30 по московскому времени.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Спартак
Сочи
Автор:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
14
-12