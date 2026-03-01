Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
Перенесён
Спартак
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКА1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Матч "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта

Матч 19-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" перенесен на второе марта.
Фото: ФК "Сочи"
Об этом сообщает корреспондент Rusfootball.info.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА. Матч должен был состояться в 17:30 по московскому времени.

