Российская премьер-лига

Российская премьер-лига
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
Перенесён
Спартак
Ахмат
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Первая лига

Первая лига
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Болельщиков не пускают на матч "Сочи" - "Спартак", который запланирован на 17:30

Болельщиков "Сочи" и "Спартака" не пускают на трибуны стадиона "Фишт", об этом сообщает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и московским "Спартаком" запланирована на 17:30 по московскому времени.

Матч был перенесен из-за угрозы атаки БПЛА.

