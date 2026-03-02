В "Пари НН" раскрыли подробности ухода Боселли

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев прокомментировал уход Хуана Боселли.

Фото: ФК "Краснодар"

- Боселли не хотел продлеваться. Хуан просил нас его отпустить. Он хотел играть в клубе-лидере. После завершения первой части сезона он уехал из Нижнего Новгорода и сдал квартиру.