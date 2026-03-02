Легионер "Зенита" рассказал, какие слова на русском языке он знает

- Я уже знаю несколько слов на русском: "Спасибо", "Доброе утро".
Будет сложновато выучить русский язык, но я постараюсь. Думаю, мне это поможет в адаптации, - приводит слова Джона "СЭ".
Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил с петербуржцами контракт до лета 2031 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 11 миллионов евро. Ранее Джон признавался, что намерен выучить русский язык.