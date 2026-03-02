Матчи Скрыть

Легионер "Зенита" рассказал, какие слова на русском языке он знает

Вингер "Зенита" Джон Джон рассказал, какие слова на русском языке он знает.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Джона, он знает несколько слов на русском языке: "Спасибо", "Доброе утро".

- Я уже знаю несколько слов на русском: "Спасибо", "Доброе утро".

Будет сложновато выучить русский язык, но я постараюсь. Думаю, мне это поможет в адаптации, - приводит слова Джона "СЭ".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил с петербуржцами контракт до лета 2031 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 11 миллионов евро. Ранее Джон признавался, что намерен выучить русский язык.

