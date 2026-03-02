Кузнецов рассказал, как отнёсся к поражению ЦСКА от "Ахмата"

"Счёт в матче ЦСКА с "Ахматом" удивил. ЦСКА готовился, провёл хорошие трансферы, закрыл проблемные места, а в итоге даже гол не забили.
У "Ахмата" было ещё достаточно моментов, чтобы увеличить счёт. ЦСКА как?то беззубо сыграл", — отметил Кузнецов в беседе с "Матч ТВ".
Единственный гол в матче на 4-й минуте забил Максим Самородов. ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции турнирной таблицы РПЛ, "Ахмат" набрал 25 баллов и поднялся на седьмую строчку.
В следующем туре армейцы 8 марта сыграют дома с московским "Динамо". Грозненцы днём позже проведут выездную встречу с "Локомотивом".