Кузнецов рассказал, как отнёсся к поражению ЦСКА от "Ахмата"

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о поражении армейцев от "Ахмата" в 19 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
Вчера, 1 марта, грозненцы обыграли москвичей на своём поле со счётом 1:0. По мнению Кузнецова, ЦСКА сыграл беззубо.

"Счёт в матче ЦСКА с "Ахматом" удивил. ЦСКА готовился, провёл хорошие трансферы, закрыл проблемные места, а в итоге даже гол не забили.

У "Ахмата" было ещё достаточно моментов, чтобы увеличить счёт. ЦСКА как?то беззубо сыграл", — отметил Кузнецов в беседе с "Матч ТВ".

Единственный гол в матче на 4-й минуте забил Максим Самородов. ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции турнирной таблицы РПЛ, "Ахмат" набрал 25 баллов и поднялся на седьмую строчку.

В следующем туре армейцы 8 марта сыграют дома с московским "Динамо". Грозненцы днём позже проведут выездную встречу с "Локомотивом".

