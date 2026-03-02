Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
Спартак2 тайм

Первая лига

2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

"Сочи" сравнял счет в матче со "Спартаком"

"Сочи" забил гол и сравнял счет в матче 19-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Мяч в составе южан забил Александр Солдатенков после подачи со штрафного.

К 63-й минуте счет в матче 1:1. На 21-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед, реализовав пенальти.

