Футболист "Ростова" высказался о вылете команды из Кубка России

Защитник "Ростова" Илья Вахания прокомментировал вылет из Кубка России
Фото: ФК "Ростов"
По словам Вахании, вылет из Кубка России - это не провал для ростовчан.

- К сожалению, тяжело в каждом сезоне выходить в финал. Да, обидно. Да, грустно.
Но, наверное, это не провал. Хотелось пройти дальше, но не получилось, - приводит слова Вахании "РБ Спорт".

Вчера, 4 марта, "Ростов" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Отметим, что ростовчане играли в меньшинстве с 31 минуты - красную карточку получил защитник Андрей Лангович.

По итогам 19 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

