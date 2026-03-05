Футболист "Ростова" высказался о вылете команды из Кубка России

- К сожалению, тяжело в каждом сезоне выходить в финал. Да, обидно. Да, грустно.
Но, наверное, это не провал. Хотелось пройти дальше, но не получилось, - приводит слова Вахании "РБ Спорт".
Вчера, 4 марта, "Ростов" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Отметим, что ростовчане играли в меньшинстве с 31 минуты - красную карточку получил защитник Андрей Лангович.
По итогам 19 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.