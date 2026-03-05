Орлов объяснил, чего не хватает "Балтике" для чемпионства в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Балтика"

У Талалаева нет таких игроков, забивных игроков. Поэтому чемпионами им будет очень сложно стать", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит ".

Комментатор заявил, что команде не хватает футболистов, которые забивали бы голы."У него (Андрея Талалаева) не хватает мастеров, которые забивали бы мячи. Оборону он выстроил, они пропустили 8 голов за 19 туров. Но в атаке нужны мастера, индивидуальные мастера.На данный момент калининградская "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 19-ти матчах. Подопечные Андрея Талалаева одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге. Суммарно во всех встречах команда забила 24 мяча и пропустила 8 голов.