Боков: ЦСКА был на голову выше "Краснодара" по всем моментам

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков высказался о матче "армейцев" против "Краснодара" в Кубке России.
Максим Боков заявил, что игра ЦСКА в матче против "Краснодара" вселяет оптимизм.

"Даже до удаления ЦСКА был на голову выше по всем моментам.
"Краснодар" только по карточкам был впереди. Игра ЦСКА вселяет оптимизм! Не могу сказать, что они реабилитировались после поражения с "Ахматом", но обыграли чемпиона и показали свой уровень", - сказал Боков "Чемпионату".

Вчера, 4 марта, состоялся первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром". Московский клуб одержал победу со счетом 3:1. На 72-й минуте встречи красную карточку получил правый защитник "быков" Джованни Гонсалес.

Ответный матч пройдет 17 марта на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

