"Спартак" сравнял счет в матче с "Динамо"

"Спартак" забил гол в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с "Динамо".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Счет в матче стал 1:1. Голом отличился Манфред Угальде. Ранее на шестой минуте за "Динамо" гол забил Бителло.

