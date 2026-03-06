Матчи Скрыть

Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Гулиев - о поражении "Локомотиву": играли очень неплохо

Игрок тульского "Арсенала" Аяз Гулиев высказался о поражении от "Локомотива" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Химки"
Гулиев считает, что они могли пройти "Локомотив".

"Выходили на поле, зная, что мы можем пройти дальше.
Мы неплохо играли, создавали моменты, старались, но не реализовали моменты", - сказал Гулиев "РБ Спорт".

Сегодня, 5 марта, "Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.

В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов".

