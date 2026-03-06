Гулиев - о поражении "Локомотиву": играли очень неплохо

"Выходили на поле, зная, что мы можем пройти дальше.Мы неплохо играли, создавали моменты, старались, но не реализовали моменты", - сказал Гулиев "РБ Спорт".
Сегодня, 5 марта, "Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.
В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов".