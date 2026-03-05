Матчи Скрыть

Осипенко забил пятый гол "Динамо" в ворота "Спартака"

Максим Осипенко забил пятый гол московского "Динамо" в ворота "Спартака" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Счет в матче стал 5:1 в пользу "Динамо". Ранее за бело-голубых отличились: Муми Нгамале (дубль), Давид Рикардо и Константин Тюкавин.
За "Спартак" забил Манфред Угальде.

