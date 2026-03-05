Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Динамо" на своем поле разгромило "Спартак" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
22
Осипенко забил пятый гол "Динамо" в ворота "Спартака"
1
Тюкавин довел счет в матче со "Спартаком" до разгромного
"Динамо" увеличило преимущество над "Спартаком" до двух мячей
2
"Динамо" во второй раз вышло вперед в матче со "Спартаком"
Главные новости
Матчи
5
Скрыть
Сегодня (2)
Вчера (3)
Кубок России
Новости
Арсенал Тула
1 - 2
1
2
Локомотив
Завершен
Динамо
5 - 2
5
2
Спартак
Завершен
Кубок России
Новости
Крылья Советов
2 - 0
2
0
Оренбург
Завершен
Ростов
0 - 2
0
2
Динамо Мх
Завершен
ЦСКА
3 - 1
3
1
Краснодар
Завершен
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Балтика
Спартак
Ахмат
Динамо
Рубин
Акрон
Ростов
Динамо Махачкала
Крылья Советов
Оренбург
Нижний Новгород
Сочи
Осипенко забил пятый гол "Динамо" в ворота "Спартака"
Сегодня, 22:34
Максим Осипенко забил пятый гол московского "
Динамо
" в ворота "
Спартака
" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Счет в матче стал 5:1 в пользу "
Динамо
". Ранее за бело-голубых отличились: Муми Нгамале (дубль), Давид Рикардо и Константин Тюкавин.
За "
Спартак
" забил Манфред Угальде.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Максим Осипенко
Спартак
Динамо
Опубликовал:
Владислав
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1