Вахания: "Ростов" мне многое дал, если почти не все

Защитник "Ростова" Илья Вахания, который летом перейдет в "Краснодар", высказался о южном клубе.
Фото: ФК "Ростов"
Вахания заявил, что в последние полгода в клубе хочет заработать как можно больше очков в чемпионате.

"Я — футболист "Ростова" сейчас. Клуб мне многое дал, если почти не все.
Хочется в эти полгода отблагодарить клуб, как можно больше очков заполучить в чемпионате", - сказал Вахания "РБ Спорт".


Защитник "Ростова" уже подписал контракт с "Краснодаром" и присоединится к новой команде летом.

Вчера, 4 марта, "Ростов" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Отметим, что ростовчане играли в меньшинстве с 31 минуты - красную карточку получил защитник Андрей Лангович.

По итогам 19 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

