Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

"Спартак" пропустил пять голов от "Динамо" впервые с 2012 года

В дерби с "Динамо" "Спартак" пропустил пять мячей впервые более чем за десять лет.
Фото: ФК "Спартак"
Матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России завершился победой бело-голубых со счётом 5:2.

Предыдущий подобный случай произошёл в ноябре 2012 года. Тогда красно-белые уступили "Динамо" со счётом 1:5. На тот момент "Спартак" возглавлял испанский специалист Унаи Эмери. Его помощником в тренерском штабе был Хуан Карседо.

После того поражения, которое состоялось 25 ноября 2012 года, руководство клуба отправило тренерский штаб Эмери в отставку.

