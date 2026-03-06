Матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России завершился победой бело-голубых со счётом 5:2.
Предыдущий подобный случай произошёл в ноябре 2012 года. Тогда красно-белые уступили "Динамо" со счётом 1:5. На тот момент "Спартак" возглавлял испанский специалист Унаи Эмери. Его помощником в тренерском штабе был Хуан Карседо.
После того поражения, которое состоялось 25 ноября 2012 года, руководство клуба отправило тренерский штаб Эмери в отставку.
"Спартак" пропустил пять голов от "Динамо" впервые с 2012 года
Фото: ФК "Спартак"