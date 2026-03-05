Сёмин дал совет молодым российским футболистам перед переездом в Европу

- Пусть молодые российские игроки сначала проявят себя в нашем чемпионате. Я не вижу смысла ехать в сильный европейский клуб, не проведя в РПЛ на стабильном уровне хотя бы пару сезонов, - цитирует тренера "Евро-Футбол.Ру".
Последним российским футболистом, перебравшимся в европейский клуб, стал вратарь Матвей Сафонов. Голкипер перешёл из "Краснодара" в "ПСЖ".
Ранее в СМИ сообщалось, что интерес со стороны европейских клубов проявляется к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову, а также к хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.