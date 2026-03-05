Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Сёмин дал совет молодым российским футболистам перед переездом в Европу

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин высказался об уровне российских футболистов, которые уезжают выступать в европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению специалиста, молодым игрокам сначала следует закрепиться в РПЛ, прежде чем принимать предложения из-за рубежа.

- Пусть молодые российские игроки сначала проявят себя в нашем чемпионате. Я не вижу смысла ехать в сильный европейский клуб, не проведя в РПЛ на стабильном уровне хотя бы пару сезонов, - цитирует тренера "Евро-Футбол.Ру".

Последним российским футболистом, перебравшимся в европейский клуб, стал вратарь Матвей Сафонов. Голкипер перешёл из "Краснодара" в "ПСЖ".

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес со стороны европейских клубов проявляется к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову, а также к хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится