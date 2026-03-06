Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Наставник "Спартака" высказался после 2:5 от "Динамо"

Рулевой "Спартака" Хуан Карлос Карседо поделился мнением о поражении команды в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России против "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Наставник красно-белых отметил, что его команда рассчитывала на иной результат и указал на проблемы при розыгрыше стандартных положений.

- Не тот результат и игра, которую мы ждали. Мы начали плохо, но потом выровняли игру, начали второй тайм лучше соперника. Но второй гол стал ключевым в этом матче. На стандартах мы были плохи сегодня, - цитирует тренера "Чемпионат".

Матч состоялся 5 марта и завершился победой "Динамо" со счётом 5:2. Ответная встреча между командами пройдёт 18 марта.

Примечательно, что красно-белые пропустили пять мячей в дерби против "Динамо" впервые с 2012 года. Тогда "Спартак" уступил сопернику со счётом 1:5, в Карседо был в штабе красно-белых.

Карседо возглавил "Спартак" в начале 2026 года. С испанским специалистом был подписан контракт сроком на два с половиной года.

