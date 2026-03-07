Встреча в Мадриде завершилась со счётом 3:2.
Хозяева быстро открыли счёт благодаря голу Александра Серлота. Вскоре баскская команда ответила точным ударом Карлоса Солера. После перерыва соперники обменялись ещё несколькими мячами: за гостей отличился Микель Ойярсабаль, а у мадридского клуба решающую роль сыграл Николас Гонсалес, оформивший дубль.
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян появился на поле по ходу второго тайма.
"Реал Сосьедад" уступил "Атлетико", Захарян вышел на поле во втором тайме
"Атлетико" одержал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Фото: AS