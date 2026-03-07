Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Реал Сосьедад" уступил "Атлетико", Захарян вышел на поле во втором тайме

"Атлетико" одержал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Фото: AS
Встреча в Мадриде завершилась со счётом 3:2.

Хозяева быстро открыли счёт благодаря голу Александра Серлота. Вскоре баскская команда ответила точным ударом Карлоса Солера. После перерыва соперники обменялись ещё несколькими мячами: за гостей отличился Микель Ойярсабаль, а у мадридского клуба решающую роль сыграл Николас Гонсалес, оформивший дубль.

Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян появился на поле по ходу второго тайма.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится