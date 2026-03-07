Зобнин высказался о доверии со стороны Карседо

Фото: ФК "Спартак"

- Всегда отношусь к футболу на 100%, вне зависимости от тренера. Никогда в жизни послаблений я не давал. Просто бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим по сезону, как будет с Карседо, - цитирует футболиста Sport24

Полузащитник отметил, что всегда старается выкладываться на поле вне зависимости от того, кто возглавляет команду.После зимней паузы хавбек принял участие в двух матчах московского клуба. В обоих случаях он выходил на поле в стартовом составе, однако результативными действиями пока не отметился.В таблице чемпионата России красно-белые занимают шестую позицию, имея в активе 32 очка.