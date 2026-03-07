Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Зобнин высказался о доверии со стороны Карседо

Полузащитник и капитан "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своём отношении к работе на поле и конкуренции в составе команды.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник отметил, что всегда старается выкладываться на поле вне зависимости от того, кто возглавляет команду.

- Всегда отношусь к футболу на 100%, вне зависимости от тренера. Никогда в жизни послаблений я не давал. Просто бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим по сезону, как будет с Карседо, - цитирует футболиста Sport24.

После зимней паузы хавбек принял участие в двух матчах московского клуба. В обоих случаях он выходил на поле в стартовом составе, однако результативными действиями пока не отметился.

В таблице чемпионата России красно-белые занимают шестую позицию, имея в активе 32 очка.

