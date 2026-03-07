"Аталанта" отыгралась с 0:2 в матче с "Удинезе"

Встреча в Бергамо завершилась результативной ничьей - 2:2.
Гости уверенно начали игру и к середине второго тайма вели в два мяча. Хозяева сумели спастись в концовке встречи. Джанлука Скамакка оформил дубль, поразив ворота соперника на 75-й и 79-й минутах.
После этого тура "Аталанта" располагается на седьмой позиции в таблице чемпионата Италии, имея 46 очков. "Удинезе" с 36 баллами занимает десятое место.
"Удинезе" не удержал преимущество в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".
Фото: Football Italia