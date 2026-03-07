Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Аталанта" отыгралась с 0:2 в матче с "Удинезе"

"Удинезе" не удержал преимущество в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".
Фото: Football Italia
Встреча в Бергамо завершилась результативной ничьей - 2:2.

Гости уверенно начали игру и к середине второго тайма вели в два мяча. Хозяева сумели спастись в концовке встречи. Джанлука Скамакка оформил дубль, поразив ворота соперника на 75-й и 79-й минутах.

После этого тура "Аталанта" располагается на седьмой позиции в таблице чемпионата Италии, имея 46 очков. "Удинезе" с 36 баллами занимает десятое место.

