Российская премьер-лига

Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
Первая лига

Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Быстров раскритиковал "Зенит": как не было игры, так ее и нет

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Владимир Быстров заявил, что у "Зенита" нет игры.

"Результат по делу. Когда так обороняешься, не добегаешь, не доигрываешь до конца. Понятно, что у "Зенита" много игроков атаки, но и обороняться надо.

Как не было игры, так ее и нет. Нам обещали, что все будет хорошо, но этого пока нет.
А "Оренбург" надо похвалить", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 8 марта, состоялся матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.

На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 20-ти матчах.

