Быстров раскритиковал "Зенит": как не было игры, так ее и нет

"Результат по делу. Когда так обороняешься, не добегаешь, не доигрываешь до конца. Понятно, что у "Зенита" много игроков атаки, но и обороняться надо.
Как не было игры, так ее и нет. Нам обещали, что все будет хорошо, но этого пока нет.А "Оренбург" надо похвалить", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 8 марта, состоялся матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.
На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 20-ти матчах.