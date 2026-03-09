Матчи Скрыть

"Локомотив" вырвал ничью с "Ахматом", отыгравшись с 0:2

Матч "Локомотива" и "Ахмата" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:2.
Фото: ФК "Локомотив"
В составе "железнодорожников" голами отличились защитник Лукас Фассон и полузащитник Данил Пруцев. За грозненскую команду мячи забили правый вингер Максим Самородов и нападающий Георгий Мелкадзе, реализовавший штрафной удар.

Чемпионат России

20 тур

Голы: Фассон, 45+2, Пруцев, 48 - Мелкадзе, 24, Самородов, 26.

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес (Ньямси, 29), Морозов, Ненахов (Сильянов, 90+1), Карпукас (Вера, 60), Пруцев, Батраков, Бакаев, Воробьёв, Комличенко.

"Ахмат": Ульянов, Сидоров (Хлусевич, 90+1), Ндонг, Цаке, Богосавац, Пряхин (Жемалетдинов, 60), Келиано, Касинтура, Садулаев (Абдулкадыров, 90+1), Мелкадзе, Самородов (Кенжебек, 87).

Предупреждения: Карпукас, 47, Батраков, 67.

